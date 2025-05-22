МЧС СО: о пожарной безопасности автомобилей на газовом топливе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кластер «Клиническая и профилактическая медицина» будет реализован на базе Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.
Новый этап развития системы среднего профессионального образования: в Самаре создадут кластер «Клиническая и профилактическая медицина»
С 30 мая по 1 июня в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого будет проходить чемпионат России 2025 года по смешанным боевым единоборствам.
Чемпионка мира Ангелина Стрекалина примет участие в ЧР по ММА в Самаре
Зрители города Тольятти тепло приняли самарских артистов и выразили надежду, что такие творческие туры станут регулярными.
САТОБ завершил гастроли в Тольятти
22 мая в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Президентом государственных наград Российской Федерации.
Вячеслав Федорищев поздравил Олега Кононенко с награждением орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени
Размер субсидий составляет 90 % от фактически понесенных затрат.
В губернии первые участники федерального проекта «Кадры в АПК» получили меры господдержки
Первые 6 лет осужденный проведет в тюрьме.
В Чапаевска мужчина пожизненно лишен свободы за убийство  двухлетней девочки
Новшеством 2025 года стало участие в турнире не только ветеранов, но и воспитанников детских садов в возрасте 5-6 лет.
В Самарском Дворце ветеранов прошёл 21-й шахматный турнир среди ветеранов города
До 22 июня каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. 
Мы помним: жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: о пожарной безопасности автомобилей на газовом топливе

22 мая 2025 16:07
126
Владельцы автомобилей на газовом топливе часто ремонтируют систему самостоятельно, не проверяя её герметичность. Они могут вносить изменения в конструкцию без должных оснований.

Вчера в Тольятти на парковке горел автомобиль "Газель". Огнём были уничтожены два рядом стоящих автомобиля, повреждены еще семь автомобилей и фасад здания.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 специалистов.

Наиболее вероятная причина пожара – неисправность газового оборудования.

Владельцы автомобилей на газовом топливе часто ремонтируют систему самостоятельно, не проверяя её герметичность. Они могут вносить изменения в конструкцию без должных оснований. Также нередко игнорируется необходимость использования фиксирующих хомутов на резиновых трубках. Многие водители не проводят профилактику, даже если появляется запах газа.

Чтобы предотвратить пожары из-за негерметичности газового оборудования, водителям нужно соблюдать три простых правила.

Во-первых, перед парковкой следует полностью израсходовать газ в топливной системе и закрыть вентиль на баллоне.

Во-вторых, после длительной стоянки двигатель нужно запускать при открытых капоте и дверях автомобиля. В гараже перед включением электроприборов и запуском двигателя необходимо открыть ворота для проветривания.

В-третьих, в процессе эксплуатации нужно постоянно проверять герметичность системы по запаху газа. При малейшем подозрении на утечку следует провести профилактическую проверку узлов и соединений. Для этого можно использовать пену для бритья и кисть.

Большинство соединений топливопровода и элементов газового оборудования находятся в подкапотном пространстве. Именно здесь чаще всего возникают утечки газа, что делает моторный отсек самым пожароопасным местом в автомобиле с газобаллонным оборудованием.

Статистика показывает, что более половины пожаров на таких автомобилях происходит во время движения.

Значительная часть возгораний также случается при запуске двигателя. В остальное время вероятность пожара относительно невелика.

Большинство утечек происходит при работающем двигателе. Это означает, что проблема чаще всего возникает на участке от электромагнитного газового клапана до карбюратора. При неработающем двигателе и выключенном зажигании клапан закрыт, и утечка возможна только в месте соединения перед ним или на запорно-предохранительном блоке баллона.

Некоторые пожары происходят из-за неправильной регулировки двигателя и действий водителя. Если карбюратор переполнен, газ может попасть в отсек двигателя.

Уважаемые автолюбители! Проявите сознательность и приведите свой автомобиль в пожаробезопасное состояние. Не пренебрегайте техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования,обращайтесь к специалистам. Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
169
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
197
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
1136
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
406
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
453
Весь список