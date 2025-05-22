МЧС СО: о пожарной безопасности автомобилей на газовом топливе

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Вчера в Тольятти на парковке горел автомобиль "Газель". Огнём были уничтожены два рядом стоящих автомобиля, повреждены еще семь автомобилей и фасад здания.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 специалистов.

Наиболее вероятная причина пожара – неисправность газового оборудования.

Владельцы автомобилей на газовом топливе часто ремонтируют систему самостоятельно, не проверяя её герметичность. Они могут вносить изменения в конструкцию без должных оснований. Также нередко игнорируется необходимость использования фиксирующих хомутов на резиновых трубках. Многие водители не проводят профилактику, даже если появляется запах газа.

Чтобы предотвратить пожары из-за негерметичности газового оборудования, водителям нужно соблюдать три простых правила.

Во-первых, перед парковкой следует полностью израсходовать газ в топливной системе и закрыть вентиль на баллоне.

Во-вторых, после длительной стоянки двигатель нужно запускать при открытых капоте и дверях автомобиля. В гараже перед включением электроприборов и запуском двигателя необходимо открыть ворота для проветривания.

В-третьих, в процессе эксплуатации нужно постоянно проверять герметичность системы по запаху газа. При малейшем подозрении на утечку следует провести профилактическую проверку узлов и соединений. Для этого можно использовать пену для бритья и кисть.

Большинство соединений топливопровода и элементов газового оборудования находятся в подкапотном пространстве. Именно здесь чаще всего возникают утечки газа, что делает моторный отсек самым пожароопасным местом в автомобиле с газобаллонным оборудованием.

Статистика показывает, что более половины пожаров на таких автомобилях происходит во время движения.

Значительная часть возгораний также случается при запуске двигателя. В остальное время вероятность пожара относительно невелика.

Большинство утечек происходит при работающем двигателе. Это означает, что проблема чаще всего возникает на участке от электромагнитного газового клапана до карбюратора. При неработающем двигателе и выключенном зажигании клапан закрыт, и утечка возможна только в месте соединения перед ним или на запорно-предохранительном блоке баллона.

Некоторые пожары происходят из-за неправильной регулировки двигателя и действий водителя. Если карбюратор переполнен, газ может попасть в отсек двигателя.

Уважаемые автолюбители! Проявите сознательность и приведите свой автомобиль в пожаробезопасное состояние. Не пренебрегайте техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования,обращайтесь к специалистам. Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО