МЧС СО: не выходите на непрочный лед водоемов

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На прошлой неделе в регионе в дневные часы наблюдалась плюсовая температура воздуха, ночью достигавшая минусовых значений.

Такие «температурные качели» влияют на структуру льда открытых водоемов. Толщина его неоднородна. Такой лед недостаточно крепкий, с полыньями, и в любой момент может провалиться под ногами.

В настоящее время на малых реках области продолжается процесс ледообразования. На реке Большой Кинель наблюдается ледостав с полыньями, на реках Самара и Чапаевка - ледостав. На Куйбышевском водохранилище в районе города Тольятти наблюдается ледостав, на Саратовском водохранилище в районе города Сызрань и у села Зольное – забереги, у города Самара – ледостав.

В период ледостава увеличивается вероятность происшествий на воде. Избежать их можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и озерах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:

Уважаемые граждане! Прочный на вид лед может таить в себе опасность! «Температурные качели» делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он может выглядеть крепким. Из-за перепада температур на льду появляются промоины, которые сразу можно не заметить. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов! Контролируйте место пребывания ваших детей, не разрешайте им играть и кататься на льду непрочных водоемов!

Помните: выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

Фото: ГУ МЧС СО