МЧС СО: количество несчастных случаев на воде продолжает расти

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Несмотря на регулярную профилактическую работу инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам количество несчастных случаев на воде продолжает расти.

Вчера, в 20:36, в Главное управление МЧС России по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде в Сызранском районе. 36-летний мужчина, будучи в алкогольном опьянении, решил искупаться в реке Усе, несмотря на отсутствие оборудованного пляжа и установленные предупреждающие знаки. На берег он уже не вышел. Через некоторое время прибывшие на место спасатели областной Поисково-спасательной службы извлекли утонувшего из воды.

Всего с начала текущего года на водных объектах области произошло 45 происшествий, погибло 30 человек, спасен - 21 человек, с начала купального сезона произошло 32 происшествия, погибло 22 человека, 15 человек спасено.

Региональное управление МЧС России напоминает:

нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели;

в случае недомогания не стоит заходить в воду;

надо реально оценивать свои силы, не заплывать далеко от берега, не пересекать линию буйков – это может быть опасно;

особое внимание во время отдыха у воды нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения, нельзя отпускать их одних купаться в водоёмах.

В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.

При чрезвычайных происшествиях звоните по номеру телефона «101».

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