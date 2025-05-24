МЧС: безопасная температура воды для плавания должна быть выше плюс 18

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Переохлаждение опасно для человека в водоеме, поэтому плавать рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, при этом температура воздуха должна составлять плюс 20 градусов, сообщили в МЧС России.

С 1 июня во многих регионах начинается пляжный сезон.

"Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18, а воздуха плюс 20. Не более 3-5 раз по 10-15 минут", – говорится в материалах, с которыми ознакомились в ТАСС.

В МЧС не рекомендуют купаться на полный желудок и в одиночку вечером или ночью. Дети в воде должны находиться только под контролем взрослых.