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Матвиенко предложила провести в России "Десятилетие семьи"

24 ноября 2024 12:08
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Матвиенко предложила провести в России "Десятилетие семьи"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила российских мам с праздником в своем блоге на сайте верхней палаты парламента. По тексту заявления спикер предложила провести в нашей стране "Десятилетие семьи".

Она подчеркнула, что за 2024 была проведена большая работа по поиску ответа на вопрос, как облегчить жизнь российским мамам. Результатом этого стал проект "Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в РФ до 2036 года". Помимо прочего, спикер СФ отметила, что с предыдущего Года семьи прошло 16 лет, и в нашей стране за это время успели реализовать ряд мер, направленных на предотвращении демографического кризиса, однако они не привели к перелому в демографической тенденции. А потому новая стратегия учитывает опыт всех предыдущих лет и представляет собой многоаспектный документ, пишет Смотрим.

По словам Матвиенко, концепция предполагает развитие села, модернизацию инфраструктуры в стране, законодательные изменения, решение жилищных вопросов и цифровую трансформацию. Более того, документ не ограничивается лишь финансовыми мерами, поскольку помимо денежного обеспечения российских мам заботит вопрос о том, как совмещать работу и семью и как успевать уделять время различным аспектам жизни. Хотя, как подчеркнула Матвиенко, материнский капитал безусловно будет проиндексирован.

Среди моментов, которым уделено наибольшее внимание в документе, – обеспечение доступности получения профильной медицинской помощи, развитие системы дополнительного образования женщин с детьми, введение гибкого и дистанционного графика работы для мам, повышение эффективности выплаты алиментов. Более того, огромное значение уделяется решению жилищного вопроса. Документом запланировано создать и развивать арендное и социальное жилье для семей с детьми и поддерживать ИЖС.

"Убеждена, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства", – пишет в своем блоге Матвиенко.

Она напомнила, что одна из целей информационной войны Запада – это девальвация традиционных ценностей. В связи с чем она предложила провести в России "Десятилетие семьи", поскольку для колоссального перелома в российской семейной политике нашей стране требуется времени больше, чем один год.

"Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки", – заключила спикер Совфеда.

В заключение председатель отметила, что хотела бы, чтобы российские мамы знали, что государство думает о них, заботится и делает все возможное, чтобы им было удобно и легко вынашивать младенцев, рожать и воспитывать детей.

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