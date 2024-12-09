Матвей Орлов из Самарской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

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На площадке Центра знаний «Машук» состоялась торжественная церемония награждения победителей ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финальный этап конкурса прошли 170 участников от 18 лет, победителем от Самарской области стал Матвей Орлов – автор проекта, направленного на социально-экономическое развитие российских территорий. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Участниками ХХI конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 55 321 человек из всех регионов России, а также девять иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие. Это молодые люди от 14 до 35 лет, которые представили авторские проекты в 12 номинациях. Причем в двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» не было возрастных ограничений.

В подведении итогов XXI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, которые объявили авторов лучших проектов и вручили ценные призы победителям в тематических номинациях.

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов в своем приветствии финалистам отметил: «За годы проведения конкурс помог воплотить смелые замыслы и уже стал не только катализатором развития локальных сообществ, но и стартовой площадкой для масштабных инициатив. Многие из проектов получают поддержку и продолжение: становятся основой для региональных и федеральных программ, привлекают инвестиции, создают рабочие места. Вижу перспективы в том, чтобы конкурс стал не только всероссийским, но и международным центром обмена опытом и лучшими практиками. Желаю всем участникам и победителям Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» уверенности в своих силах!».

С 2019 года конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«За время совместной работы с платформой в конкурсе приняли участие более 400 тысяч человек из всех регионов России и ряда иностранных государств. Конкурс «Моя страна – моя Россия» продолжает открывать новые таланты, это инициативные молодые люди: школьники и студенты, представители общественных объединений и бизнеса, ученые и педагоги-новаторы, готовые внести собственный вклад в развитие страны. В 2024 году к конкурсу присоединился 55 321 человек. Победителями среди 170 участников от 18 лет стали жители 22 регионов России. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» зародился в 2003 году в городе Рязани по инициативе студентов. Сегодня проект известен по всей стране, за 21 год в нем приняло участие более одного миллиона человек.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль.

От Самарской области победителем XXI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал Матвей Орлов, аспирант Самарского государственного аграрного университета.

Матвей Орлов занял I место в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны», представив проект «Ультразвуковой эхоостеометр». Проект реализуется с 2018 года. За это время автором создан сам прибор, программное обеспечение к нему и к ПК. Матвей отметил: «На данном этапе мы проводим работу по созданию норм прохождения ультразвука через костную ткань здоровых и больных животных. В планах у нас работа по интеграции ИИ в ПО ПК, которое сможет рекомендовать мероприятия и рацион для конкретного животного, учитывая возраст, физиологический статус и сезон года. На данный момент данная технология в сельском хозяйстве не применяется, а в медицинской практике данное оборудование является дорогостоящим и крупногабаритным, что затрудняет его интеграцию в ветеринарную практику. Новизна нашего проекта в применении трех волн ультразвука, что снижает погрешность до 3%, уменьшение габаритов, что позволит использовать прибор в «полевых» условиях, как в ветеринарной, так и в медицинской практике, а также снижение стоимости конструкции».

Традиционно номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» проходит при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Победители Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» получат призы от профильных партнеров конкурса – гранты на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях, возможность пройти программы дополнительного образования, информационную поддержку на федеральном уровне, образовательные гранты и другие ценные призы.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»