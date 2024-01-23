«Мастерская новых медиа» открыла набор на новый медиапоток

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Старт обучения по федеральной образовательной программе «Мастерская новых медиа» запланирован на март 2024 года. Его участниками станут медиаменеджеры, медиаспециалисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры.

В программе «Мастерской»: современные тренды трендах в интернет-коммуникациях, особенности создания проектов и конструктивного контента, формирование и развитие личного бренда в медиа, изучение техники информационных кампаний, разработка эффективной медиастратегии.

Программу подготовили «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она нацелена на формирование президентского кадрового резерва в сфере новых медиа.

«Это колоссальная ответственность, - отмечает куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. - Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа», мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы».

Обучение построено по принципу авторских мастерских, когда участники получают знания и опыт от известных профессионалов современной медиасферы. В этом году в роли мастеров выступят Владимир Соловьев, Александр Цыпкин, Кристина Потупчик, Владимир Табак, Алексей Гореславский, Арам Габрелянов, Катя Агранович, Юрий Бардаш и другие.

Обучение для прошедших отбор бесплатное и состоит из очных модулей в Москве. Организаторы берут на себя расходы по проживанию, питанию, логистике во время обучения. Участники самостоятельно оплачивают только дорогу до Москвы и обратно.

После завершения программы выпускники становятся частью сообщества «Мастерской» и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

Отбор на программу проходит платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Желающие могут подать заявку и пройти этапы отбора до 5 февраля.

Фото предоставлено пресс-службой «Мастерской новых медиа»