Масочный режим: рейдами охвачены все виды общественного транспорта Самары

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Контроль за реализацией противоэпидемических мер в Самаре продолжается в усиленном режиме, в том числе в городском транспорте. За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 20 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Сегодня рейдовые мероприятия стартовали с остановки «Центральный автовокзал», которая находится на Московском шоссе, где проложены автобусные и троллейбусные ветки. Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.

Требования по соблюдению масочного режима одинаковы, как для пассажиров, так и работников на линиях. Именно по этой причине непрерывная работа с экипажами со стороны транспортного предприятия продолжается - инструктажи проходят ежедневно. На постоянном контроле находятся и обращения жителей – по телефонам «горячей линии» и в социальных сетях.

«Стоит отметить, что в выходные дни поступали обращения в официальные аккаунты Департамента транспорта, Администрации города и Единого оператора электронного проездного «Транспортная карта» с просьбой перенести поездки по транспортным картам – это касается школьных, студенческих и социальных карт. Это связано с тем, что долгое время студенты и школьники находились на дистанционном обучении. Было принято решение - организовать перенос поездок, но при одном условии – если по карте не было совершено ни одной поездки за прошедший месяц», - рассказала представитель транспортного предприятия Анна Замыцкая.

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары