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Льву Цезарю в Самарском зоопарке - 14 лет!

28 марта 2021 12:55
61
Льву Цезарю в Самарском зоопарке - 14 лет!

В Самарском зоопарке поздравили с Днем рождения льва Цезаря, ему исполнилось 14 лет!


Гостям рассказали об образе жизни львов и других диких кошек (тигров, пум, рысей, ягуаров, леопардов). Во время показательного кормления, как и положено льву, Цезарь громко рычал, защищая свою добычу, чем очень впечатлил посетителей зоопарка, сообщается в группе зоопарка ВК.

Лев в прекрасной форме! Пышная грива, стать в осанке, приветственный рык, которым он встречает посетителей, запомнятся каждому! 

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