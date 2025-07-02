Лучшие самарские проекты представят федеральным экспертам: стартовал форум «Сильные идеи для нового времени»

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Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который стартовал в Москве. 30 проектов, разработанных самарцами, уже вошли в ТОП-1000 форума и будут представлены федеральным экспертам на деловой программе в Национальном центре «Россия».

Всего в этом году от Самарской области на крауд-платформу поступило более 1700 идей. По количеству инициатив лидирует социальная сфера: 1127 проектов напрямую связаны с поддержкой семей, молодёжи и участников СВО. Среди ключевых тем – укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей, а также развитие сельских территорий.

Форум «Сильные идеи для нового времени» призван сформировать сообщество инициативных людей, выявить и поддержать реализацию проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года. Форум получил поддержку главы государства.

«Этот форум – одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации набирают обороты и силу», – подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В этом году на форум поступило более 35 тысяч идей, инициатив и проектов, что превышает прошлогодние показатели. Заявки поступали со всей страны и из-за рубежа, в том числе из Азербайджана, Беларуси, Германии, Китая, США, Индии и Эфиопии.

Впереди у представителей региона – два дня напряженной работы: участие в стратегических сессиях и панельных дискуссиях, а также поиск поддержки федеральных спикеров, готовых помочь в реализации самых смелых идей.

«Для нас этот форум – в первую очередь возможность представить идеи на всероссийском уровне. Наш регион богат талантливыми людьми, и мне, как представителю профильного министерства, особенно приятно, что "львиная доля" инициатив в этом году связана с социальными проектами», – отметил руководитель управления стратегии развития министерства социально-демографической и семейной политики области Евгений Понамарёв.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.