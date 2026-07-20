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Лекторы Общества «Знание» знакомят молодежь Самарской области с языками и обычаями народов России

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В Самарской области продолжается цикл просветительских лекций.

В Самарской области продолжается цикл просветительских лекций, приуроченных к Году единства народов России. Организатором мероприятий выступает Российское общество «Знание». Лекторы рассказывают молодежи о культурном многообразии, общих исторических страницах и ценностях, которые объединяют жителей нашей страны. Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Лекции охватили учебные заведения в Самаре, Тольятти, Чапаевске, а также в Красноярском, Большечерниговском и Сергиевском муниципальных районах. С начала года участниками просветительских встреч стали почти 1500 школьников и студентов региона. 
Слушатели узнали о том, как богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций её народов, где язык выступает не только средством общения, но и хранителем уникальной культуры и истории. Участники не только расширили свои знания, но и увидели, как в повседневных, на первый взгляд, вещах — в языке и детских забавах — проявляется уникальность каждого народа, формирующая единую, многогранную российскую идентичность.
«Это не просто лекции, а важный элемент просветительской деятельности, который помогает молодому поколению увидеть: наше единство — не в попытке сделать всех одинаковыми, а в умении ценить уникальность каждого народа. Когда школьники и студенты узнают, что даже в знакомых с детства играх или диалектных словах скрыта мудрость предков и особенности родного края, они начинают по-настоящему гордиться многообразием России. Это напрямую укрепляет согласие в обществе и формирует уважение к культурам всех народов нашей страны. Главная задача — показать, что через язык, традиции и даже детские забавы мы становимся ближе друг к другу, оставаясь одной большой семьёй», — подчеркнула директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.
На лекциях «Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России» слушатели узнали, что даже в пределах одной страны повседневные предметы могут называться по-разному. Интерактивная игра со словами — «поребрик», «додельник», «бомбовский», «копытить» — наглядно продемонстрировала богатство региональных диалектов. При этом главной объединяющей силой выступает русский язык — на нём говорят более 146 миллионов человек, он признан одним из шести официальных языков ООН, а такие слова, как «мамонт», «нигилист» или «луноход», перекочевали из него в английский и немецкий. Лекторы подчеркнули уникальность России: в отличие от многих западных стран, здесь на государственном уровне поддерживаются малые языки, что позволяет сохранять культурное наследие всех 190 народов.
Во время квиза «Палитра слов и смыслов» участники узнали, что в нашей стране насчитывается более 150 живых языков. Лекторы напомнили истоки славянской письменности, обратившись к создателям азбуки — братьям Кириллу и Мефодию. В ходе викторины слушатели не только проверили свои знания, но и открыли для себя неожиданные языковые связи и исторические факты о языках народов России.
Особый акцент в лекциях был сделан на том, что традиции, наряду с языком, создают прочную связь между поколениями и народами. Участники познакомились с удивительными обычаями разных регионов, убедившись, что наше единство рождается из уважения к многообразию.
Лекторами просветительской организации в ходе тематических мероприятий выступили: д.и.н., профессор, заведующий кафедрой философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Екатерина Ягафова, к.и.н., доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского института культуры Элина Климкина, а также молодежный министр образования Самарской области, победитель конкурса Знание.Лектор Виктория Замятина.
Площадками для лекций стали ведущие вузы региона, включая Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный технический университет и Самарский институт культуры. Активно подключились школы и учреждения среднего профессионального образования: Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, Самарский техникум промышленных технологий, технологический колледж имени Кузнецова, Чапаевский химико-технологический техникум и Сергиевский губернский техникум. Специальными площадками для просветительских встреч также стали детский оздоровительный лагерь «Космос-2» и Оздоровительный центр ФМБА России «Сергиевские минеральные воды».
Выступить в рамках инициативы сможет каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества «Знание»: «Сила единства: история и будущее России, «Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России», «Мир детства: игры и детский досуг разных народов России», «Новогодние традиции народов России», «Цивилизация «Россия», «Палитра слов и смыслов», «Единство народов России. Коренные малочисленные народы», а также тематические викторины для разных возрастов. Кроме того, доступен цикл фильмов «ДНК России».

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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