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Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда нашли мертвым

20 января 2024 14:48
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Волонтеры, которые искали животное, сообщили в соцсетях, что труп животного обнаружили в снегу недалеко от железной дороги.

Кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила из вагона, передали хозяевам мертвым. Об этом 20 января сообщила «Известиям» волонтер Ольга Кудряшова.

Волонтеры, которые искали животное, сообщили в соцсетях, что труп животного обнаружили в снегу недалеко от железной дороги.

 

Как рассказал 19 января «Известиям» юрист и зоозащитник Александр Хаминский, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз проводницу могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По имеющейся у юриста информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

 

Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарты вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз. Хозяин намерен судиться с проводницей.

При этом в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности хозяина, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

Комментируя ситуацию, в РЖД 19 января заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. По данному факту ведется служебное расследование, действиям проводницы дадут соответствующую оценку. Поисками кота занимались волонтеры-железнодорожники Кирова.

 

 

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