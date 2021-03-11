Корпус Самарского университета назван объектом культурного наследия

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Учебный корпус Самарского университета (актовый зал Куйбышевского авиационного института) включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

Приказ о включении в список ОКН появился на сайте областного правительства. Здание находится на улице Молодогвардейской, 151.

Сейчас в этом корпусе Самарского университета создают культурный центр имени Валерия Грушина, где откроют концертный зал и мемориальную аудиторию-музей, пишет Другой Город.

Фото: скрин Яндекс-карты панорама