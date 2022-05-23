Конкурсные площадки Студенческой весны посетили более 120 тысяч жителей Самарской области.

53

Сегодня, 23 мая, в Самаре проходит гала-концерт юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна". На шесть дней Самара превратилась в молодежную столицу, а фестивальные городки стали излюбленными пространствами горожан и гостей областной столицы.

Только конкурсные площадки Студвесны посетили более 120 тысяч жителей региона. Об этом рассказал глава 63-го региона Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что Студвесна напитала самарскую землю молодой и творческой энергией. И благодаря тому, что фестиваль впервые вышел на улицы города, каждый желающий смог стать участником этого праздника.

- У нас только конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области. Они увидели замечательные выступления талантливых артистов. Это колоссальный драйв на улицах города. Мы получили молодежный, студенческий фестиваль, а в орбиту этой молодой творческой энергии были вовлечены практически все жители Самарской области, во всяком случае все, кто этого хотел. У нас более 600 тысяч посещений фестивальных городков и сценических площадок.

Дмитрий Азаров добавил, что приезд в Самару гостей из разных регионов РФ и дружественных государств – возможность для жителей нашей области увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой – люди.

Фото: правительство СО