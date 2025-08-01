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Команда предприятий Самарской области примет участие в финале проекта ПФО «Молот»

1 августа 2025 12:35
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Команда предприятий Самарской области примет участие в финале проекта ПФО «Молот»

C 6 по 10 августа в Перми пройдет финал нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) для рабочей молодежи. В соревнованиях примут участие команды из молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от экономики от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.

В сборную команду Самарской области по результатам регионального этапа вошли представители предприятий ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Авиакор – авиационный завод».

На территории курорта «Усть-Качка» и Пермского президентского кадетского училища участников ждет проверка знаний о Великой Отечественной войне, спортивное ориентирование и комбинированный марш-бросок, включающий общевойсковую единую полосу препятствий, стрельбу из пневматической винтовки, оказание медицинской помощи пострадавшему и переноска раненого на носилках. Особенной частью станут семейная эстафета и соревнования по городошному спорту, который появился в России четыре века назад.

Часть спортивных дисциплин пройдут на территории спортивного комплекса «Энергия» и стадиона «Динамо»: волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, бег на 5000 метров, настольный теннис. Победитель общекомандного зачета получит Кубок ПФО.

Еще одной частью соревновательной программы станет конкурс видеороликов о деятельности предприятий всех 14 регионов-участников. Трудовую специфику каждого региона молодежь отразит и в творческом конкурсе визиток. Таким образом «МолоТ» продолжает формирование образа Человека труда XXI века, а также популяризацию как предприятий, так и его работников и их профессий в целом. Основные положения кода Человека труда XXI века были разработаны на Всероссийском форуме рабочей молодежи платформы Росмолодежь.Форумы.

Ранее полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отмечал значимость этого проекта как средства мотивации и общественного признания.

«Главное новшество 2025 года – новый общественный проект для работающей молодежи «МолоТ». Он объединит команды предприятий реального сектора экономики, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Фото – Минтруд Самарской области

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