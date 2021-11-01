Каждое третье сообщение жителей региона в соцсетях касается коронавируса

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Почти 15 тысяч сообщений от жителей региона в социальных сетях в октябре 2021 года взяли в работу органы власти Самарской области. Основная нагрузка пришлась на специалистов Минздрава.

В адрес ведомства поступило более 5 тысяч вопросов, жалоб, предложений по оптимизации оказания медицинской помощи в период пандемии COVID-19. На платформе обратной связи Госуслуги «Решаем вместе» самыми актуальными остаются вопросы получения QR-кода вакцинированного или переболевшего – порядка 20 тысяч сообщений в октябре. Все они взяты в работу, многие заявители уже получили QR-код.

В целом ТОП-3 тем в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» в октябре 2021 года выглядит так:

- ЖКХ

- Коронавирус

- Здравоохранение

- О вакцинации и медотводе

Медотвод не дает пропуск в учреждения, проход в которые разрешен по QR-коду. В данном случае, по словам специалистов Минздрава, высок риск заболеть, поэтому рекомендуется не посещать массовые мероприятия до улучшения эпидемиологической обстановки. Невозможно получить QR-код, а также медотвод от прививки и по справке о наличии антител. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится вне зависимости от наличия и количества антител. Если переболели без обращения к врачу или вам не поставили диагноз COVID-19, оформить сертификат не получится, даже если есть положительный тест на антитела.

Жители интересовались, почему с появлением вакцины случаев заражения коронавирусом стало намного больше, чем в прошлом году – когда вакцин не было. На что в Минздраве пояснили, что вакцинация защищает именно от тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от заболевания. Однако надёжные данные медицинских исследований позволяют говорить о том, что у привитого пациента заболевание будет протекать в более лёгкой форме.

Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительное. Заболеваемость среди всех вакцинированных не превышает 1,77%. Всего из 1 167 564 человек, вакцинированных в Самарской области, заболели чуть более 20 тысяч человек. При этом у подавляющего числа заболевших регистрируются легкие (82%) и среднетяжелые формы заболевания (15%).

ВОЗ рекомендует проводить повторную вакцинацию спустя полгода после перенесенного заболевания или после предыдущей первичной вакцинации. Повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

О пунктах вакцинации

В Самарской области работают 167 пунктов вакцинации, из них 9 круглосуточных. Минздрав совместно с ЦУР разработал информационный ресурс – карту пунктов вакцинации на сайте Министерства в разделе «Вакцинация от COVID-19». Там жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте. Сведения актуализируются ежедневно в 12.00, указывается количество вакцин за исключением тех доз, которые предназначены для граждан, включенных в листы ожидания. Перед посещением прививочного пункта для более подробной информации о количестве и видах вакцин необходимо обращаться по указанным на карте телефонам.

О QR-кодах

Система QR-кодов для пропуска в различные учреждения, по информации Роспотребнадзора, направлена на минимизацию взаимодействия людей, прошедших и непрошедших вакцинацию, сдерживание и снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Тем самым предотвращается возможное появление новых случаев заболевания у невакцинированных. Вакцинация - лучшая мера профилактики.

Если гражданин переболел COVID-19 и у него есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но сведений о перенесённом заболевании на Госуслугах нет, необходимо оставить обращение в форме обратной связи на сайте Госуслуги. Также для решения вопроса можно обратиться в техническую поддержку портала по телефону 8 800-100-70-10. Данные будут проверены и при необходимости их направят в федеральный регистр повторно.

Получить подтверждение о внесении данных в федеральный регистр, также получить документ на бумажном носителе, можно в медицинском учреждении, где пациент проходил лечение. Необходимым условием является подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Решение вопроса может занять до 10 дней.

О дезинфекции

ЦУР Самарской области зафиксировал более 50 сообщений жителей региона о том, что управляющие компании не обрабатывают места общего пользования в многоквартирных домах, как того требует Роспотребнадзор в период пандемии. Каждая ситуация взята на контроль. Подъезды должны обрабатывать регулярно в целях профилактики для снижения распространения вируса. Если в подъезде есть заболевшие, можно оставить заявку в своей управляющей компании на дополнительную обработку.

В ситуации, если управляющая компания не идет на контакт, жильцы могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию. УК грозит штраф за несоблюдение санитарных требований в период пандемии COVID-19.

Чтобы и ваша проблема не осталась без внимания, направляйте сообщения в официальные аккаунты органов власти в социальных сетях и группы ЦУР Самарской области 63 во Вконтакте и Инстаграм: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Также обращения можно оставить, воспользовавшись сервисом «Госуслуги. Решаем вместе» на портале Госуслуг либо через соответствующее приложение.

Фото: pixabay