Из Самарской области поступило 411 заявок на Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

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Подведены итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в новом сезоне свои инициативы отправили более 74 тысяч человек, из них 411 жителей Самарской области, что демонстрирует высокий уровень вовлечённости и стремление к развитию родного региона.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» за свою более чем 20-летнюю историю сформировал вокруг себя уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, чьи идеи и инициативы способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни их жителей.

Основной состав участников этого года – 90% от общего числа по итогам заявочной кампании – традиционно представлен молодёжью от 14 до 35 лет, предлагающей проекты по 13 номинациям – от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия. Наряду с основными направлениями для взрослых участников, предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной» для детей до 13 лет – в этом сезоне её представляют 2% от общего числа участников. Реализуются также две номинации без возрастных ограничений: «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Такой подход позволяет создать комплексную площадку для профессионального и социального взаимодействия, где сочетаются инновационный потенциал молодёжи и профессиональный опыт старшего поколения.

От Самарской области на конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в новом сезоне свои инициативы представили 411 участников.

После завершения заявочной кампании конкурса проекты ждёт заочная экспертиза – она продлится до 26 мая. Каждую заявку проверяют не менее трёх экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. По итогам экспертизы отберут 300 финалистов – участников ожидает очная презентация проектов перед сообществом федеральных экспертов.

Во время приёма заявок эксперты и друзья конкурса провели свыше 200 презентаций в регионах, консультируя участников и помогая им лучше подготовить проекты. На них также присутствовали партнёры проекта – большинство из них уже на протяжении многих лет сотрудничают с конкурсом и поддерживают его номинации. Так, Российская академия образования продолжает содействовать в реализации самой популярной номинации «Моя педагогическая инициатива», на которую поступило 14 673 заявки. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации курирует вторую по популярности номинацию «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченную к 80-летию Победы и объединившую 10 411 человек, а также сопровождающий её исторический форум.

В новом сезоне организаторы подготовили для финалистов дополнительные возможности: расширенную программу наставничества, новые форматы поддержки лучших проектов и специальные образовательные модули для участников разных возрастов. Помимо всего, в 2025 году авторы лучших инициатив смогут получить грант до 1,5 млн рублей от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.

Посмотреть запись трансляции по итогам пресс-конференции можно в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» в ВКонтакте.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.