Ирина Долгополова: было важно услышать от президента благодарность всем волонтерам, работавшим в период пандемии

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Президент России Владимир Путин в своем очередном Послании к Федеральному Собранию отметил многие актуальные проблемы молодых людей, отметила по итогам выступления главы государства волонтер из Тольятти, участница предварительного голосования «Единой России» Ирина Долгополова.

«Мне очень запомнилась фраза Владимира Владимировича о том, что каждый должен внести личный вклад в развитие страны. Я очень много общаюсь с молодежью, обсуждаю со сверстниками их предложения, инициативы и идеи — и знаю, что сейчас есть много возможностей, чтобы их реализовать. Ярким примером является встреча волонтеров с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, где мы предложили создать образовательную платформу для добровольцев — и эта идея сразу получила одобрение», — отметила Ирина Долгополова.

По ее словам, очень важными стали ключевые моменты речи президента, которые касались студенчества. Ирина Долгополова назвала необходимыми решениями увеличение количества бюджетных мест в вузах страны и открытие новых учебных заведений в регионах. Она также отметила, что приоритет при распределении бюджетных мест будет отдан именно абитуриентам в субъектах Федерации.

«Важно было и услышать от Владимира Путина и благодарность в адрес волонтеров, которые работали в период пандемии в рамках всероссийской акции «Мы вместе» — ведь я сама являюсь таким волонтером», — резюмировала Ирина Долгополова.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обратился с посланием Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. За речью главы государства, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты «Единой России», общественники и волонтеры.