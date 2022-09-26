Инцидент Менеджмент помог жителям Самары готовить дома к отопительному сезону

164

ЦУР Самарской области в сентябре отмечает рост сообщений в соцсетях на тему подготовки к отопительному сезону. Всего в систему «Инцидент Менеджмент» поступило более 100 сигналов от жителей.

В том, что такая обратная связь работает, убедились жители Куйбышевского района Самары. Еще в начале мая с улицы Утевская, д. 20 в адрес управляющей компании поступила заявка на замену оборудования ввода горячего водоснабжения. От этого зависит качество отопления в доме. 31 августа жители подъезда напомнили УК о том, что работы не окончены. На что получили ответ: "сентябрь будет жаркий, отопление включат в октябре, доделаем, не переживайте".

Жители решили проявить бдительность и сообщили о неторопливом подходе к подготовке к отопительного сезону своей УК в администрацию Куйбышевского района. В итоге дом сегодня, а не в октябре, получил паспорт готовности к пуску отопления.

Соцсети помогли и жителям ул. Промышленности, д. 13 в Самаре. В квартире, где живет семья с 3-ех летним ребенком, потек стояк отопления. Ранее просьбы жителей УК игнорировала, после сообщения в соцсетях, работы по замене стояка были оперативно выполнены.

Фото: u.freepik.com