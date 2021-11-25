Инспекторы ГИМС СО рассказали школьникам правила безопасного поведения в период ледостава

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Водоемы области уже начали покрываться льдом. В это время крайне важно помнить о правилах безопасности и особое внимание уделить профилактике происшествий на водоемах с участием детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети затевают игры на неокрепшем льду.

Инспекторы ГИМС еженедельно организуют проведение занятий в образовательных учреждениях на тему безопасности на водных объектах в период становления льда "Осторожно, тонкий лед", передает пресс-служба облМЧС.

На днях беседы были проведены с учениками кадетского класса школы № 177, и с учащимися 1-4 классов школы с. Черноречье Волжского района.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам рассказали ребятам о том, что выходить на лед водоемов в период ледостава опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах.

Госинспектор Центрального инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова:

«При проведении профилактических бесед с учащимися мы рассказываем им об опасности выхода на неокрепший лед, о способах оказания первой помощи, демонстрируем первичные средства спасения, приводим примеры из нашей практики. Хочется верить, подобные уроки помогут ребятам избежать несчастных случаев на льду водоемов, сформируют у молодого поколения представление о безопасном поведении и ответственности за свою жизнь».

Фото: пресс-служба облМЧС