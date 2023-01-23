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Инклюзивный ресурсный центр создает корпус инклюзивных волонтеров в регионе

23 января 2023 11:21
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Инклюзивный ресурсный центр создает корпус инклюзивных волонтеров в регионе

К участию приглашаются жители Самарской области от 18 лет.

Самарская область является одним из важнейших культурных центров Поволжья и всей России: ежегодно в регионе проходят сотни фестивалей, форумов, концертов, тренингов, лекториев, выставок и других знаковых мероприятий. Однако многие события все еще остаются условно доступными для людей с различными формами инвалидности.

Проблема по комфортному встраиванию в социокультурные программы маломобильных граждан возникает из-за дефицита у организаторов мероприятий необходимого оборудования, адаптирующего площадку для нахождения на ней людей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специально оборудованных туалетов), и волонтеров, обученных в области эксплуатации технических средства реабилитации и профессионального взаимодействия с участниками с инвалидностью.

Поэтому в 2023 году Инклюзивный ресурсный центр запускает проект «Самарский корпус инклюзивных волонтеров», который направлен на обучение волонтеров и создание условий для полноценного участия молодежи с маломобильными формами инвалидности и без в социально-значимых мероприятиях города и области.

На базе нашей организации будет сформирован уникальный координационный центр инклюзивного добровольчества. Используя большой опыт сотрудников Центра, будет подготовлена команда волонтеров с инвалидностью и без.

Они пройдут обучение по комплексному взаимодействию с людьми с ОВЗ и эксплуатации технических средств реабилитации. Также специалисты ИРЦ будут курировать организаторов мероприятий и помогать создавать им на площадках комфортные условия для участников с инвалидностью.

В «Самарский корпус инклюзивных волонтеров» приглашаются жители и гости региона от 18 лет. Каждый волонтер сможет:

  • пройти бесплатное обучение в онлайн и офлайн форматах по комплексному взаимодействию с людьми с инвалидностью;

  • получить сертификаты о прохождении обучения;

  • получить часы на платформе «Добро.ru»;

  • принять участие в мероприятиях городского и регионального масштаба.

Обучение начнется в феврале 2023 года. Чтобы попасть в «Самарский корпус инклюзивных волонтеров» и пройти обучение, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/33Lbkp.

Для организаторов социально-культурных, патриотических, спортивных и обучающих мероприятий специалистами ИРЦ будут:

  • проводиться онлайн и офлайн консультации по созданию доступной среды, эксплуатации технических средств реабилитации и т.д.;

  • на безвозмездной основе выдаваться современные технические средства реабилитации;

  • организован трансфер до места проведения мероприятия для маломобильных участников (по запросу);

  • оказываться информационная, ресурсная, методическая и организационная поддержки;

  • предоставляться команда обученных волонтеров для проведения мероприятия.

Подать заявку можно здесь: https://clck.ru/33LbsX.

– Стать участником «Самарского корпуса инклюзивных волонтеров» может любой совершеннолетний житель или гость нашего региона. Вне зависимости от имеющегося опыта добровольческой деятельности, – рассказала исполнительный директор «Инклюзивного Ресурсного Центра» Наталья Родина. – Наша цель – воспитать новое поколение волонтеров, которые подготовлены к взаимодействию как с людьми с инвалидностью, так и без нее. И как показывает опыт нашего Центра, любое мероприятие можно сделать доступным для людей с инвалидностью.  Например, форум iВолга с ее «Инклюзивным городком». Мы считаем, что пришло время перенести этот опыт на другие мероприятия.

Подробная информация о проекте будет публиковаться в группе Вконтакте «Инклюзивный Ресурсный Центр»: https://vk.com/inclusiacentre.

Все мероприятия проекта проводятся на бесплатной основе.

Проект «Самарский корпус инклюзивных волонтеров» реализуется при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

 

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