ИК-26 УФСИН СО посетил Владыка Софроний

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В православный праздник в честь иконы Божией Матери «Державная» преосвященный Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский совершил Божественную литургию в храме учреждения в поселке Спиридоновка.

В богослужении принимали участие руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии иерей Андрей Иванов, иерей Олег Барков, окормляющий верующих исправительной колонии, а также свыше 60 осужденных, большинство из которых причастились Святых Христовых Тайн.

По окончанию литургии владыка Софроний обратился к осужденным с архипастырским словом, в котором призвал верующих к законопослушному поведению, укреплению веры и подготовке к Великому посту.

Наряду со священнослужителями в мероприятии принимали участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский и врио начальника учреждения подполковник Андрей Гончаров, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО