Игорь Комаров и Сергей Черногаев обсудили защиту трудовых прав и развитие социального партнёрства в ПФО

27 мая в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа, в которой принял участие председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского федерального округа, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

В начале встречи Игорь Комаров поздравил присутствующих с 25-летием создания окружной Ассоциации профсоюзов: «Профсоюзное движение в России имеет вековую историю, и сегодня профсоюзы играют важную роль в защите профессиональных интересов наших граждан. Федерация Независимых Профсоюзов России – это наиболее крупное и авторитетное объединение трудящихся; включает почти 19 млн человек по всей стране, четвертая часть из них – это члены организаций регионов ПФО».

В Приволжье взаимодействие профсоюзов, работодателей и властей реализуется в рамках Трёхстороннего соглашения, подписанного в августе 2024 года в Нижнем Новгороде. Совместные усилия направлены на укрепление производственного, технологического и кадрового потенциала страны, повышение благополучия людей.

В ходе встречи обсуждались вопросы улучшения условий труда и уровня заработной платы, защита трудовых прав участников СВО, вовлечение молодёжи в профсоюзное движение и укрепление института социального партнёрства.

Полпред отметил, что в Приволжском федеральном округе сохраняется исторически низкий уровень безработицы. Во всех регионах созданы коллегиальные органы по противодействию нелегальной занятости и снижению задолженности по зарплате; профсоюзным объединениям важно продолжать активную работу в их составе. На уровне округа действует Межведомственная комиссия по регулированию рынка труда, занятости и легализации трудовых отношений.

В числе приоритетных задач профсоюзных объединений – содействие трудоустройству ветеранов боевых действий, в том числе лиц с ранениями и увечьями. Игорь Комаров также напомнил, что вопросы социализации участников спецоперации и их семей будут рассмотрены в июле в Пензе на заседании Совета округа.

Полномочный представитель также отметил поддержку трудовой молодёжи. Ценности трудового воспитания сейчас прививаются в ходе воспитательной работы в вузах и школах. В ПФО реализуется проект для работающей молодёжи «МолоТ», направленный на пропаганду трудовых ценностей и закрепление молодых специалистов на производствах. Этот масштабный проект, в котором участвуют десятки тысяч молодых профессионалов, округ начал реализовывать первым в стране.

Ключевой результат работы ФНПР, по словам Игоря Комарова, – защита интересов граждан и повышение их социального благополучия; это не раз отмечал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий, возглавляющий окружную Межведомственную комиссию по регулированию рынка труда, занятости и легализации трудовых отношений, в ходе встречи подчеркнул важность совместной работы объединений профсоюзов и работодателей по широкому спектру вопросов, связанных с решением поставленных Главой государства задач по адаптации региональных рынков труда к структурным изменениям экономики.

«Роль профсоюзов в части введения режимов неполного рабочего дня и недели зафиксирована законодательно, поэтому вместе с работодателями надо проводить согласованную работу по сокращению практик неполной занятости и следить за тем, чтобы они не были слишком продолжительными. Профсоюзы – важный канал обратной связи для органов власти по фактам невыплат или несвоевременных выплат зарплаты, несоблюдения трудовых прав работников», – отметил Алексей Кузьмицкий.

Замполпреда подчеркнул, что также важна активная роль профсоюзов в стимулировании работодателей к тиражированию лучших корпоративных практик поддержки работников, имеющих детей, включению этих условий в коллективные договоры.

Одним из важных шагов стало подписание соглашения о сотрудничестве между партией «Единая Россия» и ФНПР.

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Сергей Черногаев отметил, что «ключевая задача соглашения – содействие реализации программы ФНПР за справедливую экономику через конкретный рабочий механизм. В числе мер – совместная экспертиза и доработка законопроектов в социально-трудовой сфере, создание сети региональных консультационных пунктов для правовой поддержки граждан и мониторинг соблюдения трудовых прав на предприятиях. В конце года было подписано соглашение с партией «Единая Россия». Более ста предложений в рамках формирования народной программы уже подготовлено и направлено в адрес партии».

Участники встречи договорились о продолжении диалога по ключевым направлениям социальнотрудовой политики и совместных практических инициатив, направленных на повышение защищённости граждан и обеспечение устойчивого развития экономики.

В завершение мероприятия Игорь Комаров вручил благодарственные письма руководителям профобъединений Чувашии и Нижегородской области, которые в разные годы возглавляли окружную Ассоциацию профсоюзов.

