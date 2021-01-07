Губернатор Самарской области показал, как проводит новогодние выходные

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Одно из увлечений главы региона — активный отдых.

Длинные новогодние выходные позволяют на время забыть об официозе. Этой возможностью воспользовался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На своей странице в соцсетях он показал, как проводит январские праздники, пишет 63.ру.

— Как проходят ваши выходные? У меня, думаю, как и у многих, прогулки по лесу, баня, спорт и общение с друзьями, — подписал пост глава региона.

Большинство жителей Самарской области вернутся на свои рабочие места уже в понедельник, 11 января. Но пока идут праздничные дни, предлагаем насладиться красотами губернской столицы. Так, например, на территории стадиона «Самара Арена» разместили инсталляцию, посвященную космической тематике. Особенно красиво она смотрится в темное время суток.

Тематику полета в космос поддержали и на площади Куйбышева. Здесь открыли фотозоны и интерактивные информационные стенды об истории и достижениях отечественной космонавтики. А на главной елке города время от времени огоньки складываются в анимацию старта ракеты-носителя. Если вы еще здесь не были, посмотрите наш материал с фото всего, что появилось на площади к Новому году.

Фото: Дмитрий Азаров / Instagram.com