Губернатор Дмитрий Азаров провел первый прямой эфир в Clubhouse

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26 февраля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел первый прямой эфир в Clubhouse. Это новая соцсеть, которая предусматривает живое общение онлайн в так называемых комнатах. "Посетить" их может любой пользователь – достаточно просто подключиться к эфиру.

Общение (которое, к слову, модерировалось самим губернатором) длилось час с небольшим. Как в шутку заметил глава региона, в конце пятницы большего и не надо. В "комнату" к Дмитрию Азарову подключились порядка 200 человек, главе региона задали десяток вопросов, на которые он отвечал довольно подробно и с юмором.

Так, говоря о проблемах с бродячими собаками в Самаре, Дмитрий Азаров заявил: "При Азарове такого не было". Он напомнил, что сам был мэром и знает, как решаются подобные вопросы. И точно не на уровне губернатора. Проблема в компетенции местных властей, однако для ее скорейшего решения придадут нужное "ускорение".

Вообще Дмитрий Азаров со многими "посетителями" комнаты довольно быстро, что называется, устанавливал контакт, переходил на ты, и создавалось ощущение, что они реально находятся вместе в комнате и ведут светские беседы в конце рабочего дня, несмотря на то, что вопросы были действительно серьезными и острыми, пишет Сова.инфо.