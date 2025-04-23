Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий

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21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства по федеральнойпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из основныхресурсов информирования населения о возможностипроголосовать за объект благоустройства стали государственные паблики.

«Я уже несколько лет участвую в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» и вижу, как преображается наш город: появляются новые скверы, обновляются детские площадки, ремонтируются тротуары. Особенно радует, что изменения происходят не только в центре, но и в других районах – это важно для всех нас. В этом году я также обязательно приму участие в голосовании, потому что уверена, что наш выбор действительно влияет на развитие города. О начале голосования, этапах работ и итогах узнаю исключительно из официального госпаблика администрации Отрадного. Это доступный и, главное, достоверный источник информации», – поделилась жительница города Отрадный Самарской области Елена Хохрова.

Отрадный регулярно принимает участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».За время реализации программы в городе преобразилась Центральная площадь, бульвар на ул. Пионерской, сквер Победы и другие территории. В этом году на выбор представлено 5 проектов: мемориальная площадка в память об участниках Специальной военной операции на территории «Отрадный парк», территория спортивной площадки за школой № 10, сквер на пересечении ул. 1-й Северный проезд и ул. Ленинградская, общественная территория по ул. Орлова в районе дома № 20 и общественная территория на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Буровиков.

Всего в Самарской области на выбор предложены 110 общественных территорий в 11муниципалитетах.Актуальная информация о голосовании и территориях в госпаблике«Самарская область»: https://vk.com/samaroblast?from=groups&w=wall865902577_352828.

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Фото: freepik.com