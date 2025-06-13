Госдума приняла закон о создании национального мессенджера в России

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Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера в России, сообщает iphones.ru.

Теперь правительство должно выбрать компанию, которая займётся разработкой приложения. Кандидат должен соответствовать двум условиям:

Быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах.

Обладать исключительным правом на программу, внесённую в реестр российского ПО.

Выбранная компания должна будет разработать мессенджер с интеграцией госуслуг. В нём будет электронное удостоверение личности, которое в некоторых случаях сможет заменить паспорт и водительские права.