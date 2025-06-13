Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сызранском районе, в котором погибли четыре человека
Еще один несовершеннолетний пассажир Reno Logan  доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. 
На 879 км  а/д М-5 «Урал» произошло столкновение пяти автомобилей: погибли двое детей и двое взрослых
Так, в Красноглинском районе на площадке детского кинотеатра в микрорайоне Крутые Ключи жители отпраздновали «День соседей».
День России отметили во всех районах Самары
Это 7 семейных пар, которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет. Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетаний отдела ЗАГС Красноглинского района.
В Самаре поздравили «золотых», «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни
В Китае уже активно строится трасса Шанхай–Ханчжоу. 200 км пути будут преодолеваться за 9 минут.
В Китае строят свой проект Hyperloop, в котором поезд будет разгоняться до скорости 1000 км/ч
Сегодня, в учреждении работают 14 клубных формирований с общей численностью 255 детей и взрослых. Участники творческих коллективов принимают активное участие в городских мероприятиях.
В губернии были пошиты костюмы для Народного хора ветеранов труда учреждения культуры «Снежинка» г.о. Снежное ДНР
Теперь правительство должно выбрать компанию, которая займётся разработкой приложения.
Госдума приняла закон о создании национального мессенджера в России
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко предложил замедлить Telegram, чтобы пользователи перешли в новый национальный мессенджер.
Песков заявил, что в России не планируют блокировать Telegram
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Госдума приняла закон о создании национального мессенджера в России

13 июня 2025 15:49
128
Теперь правительство должно выбрать компанию, которая займётся разработкой приложения.

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера в России, сообщает iphones.ru.

Теперь правительство должно выбрать компанию, которая займётся разработкой приложения. Кандидат должен соответствовать двум условиям:

Быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах.

Обладать исключительным правом на программу, внесённую в реестр российского ПО.

Выбранная компания должна будет разработать мессенджер с интеграцией госуслуг. В нём будет электронное удостоверение личности, которое в некоторых случаях сможет заменить паспорт и водительские права.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
431
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
847
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
1194
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
489
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
419
Весь список