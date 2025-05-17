Госавтоинспекторы и общественники в Похвистнево провели профилактическую встречу со студентами

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Сотрудники полиции и общественники региона регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Похвистнево инспектор ГАИ Евгения Ромаданова и представитель Общественного совета при отделе полиции Татьяна Лупцова напомнили студентам местного колледжа о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Открывая мероприятие, старший лейтенант полиции напомнила студентам о запрете использования транспортных средств лицами, не имеющими водительского удостоверения, и разъяснила им порядок получения документа. После этого инспектор рассказала о том, как безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, заострив внимание на необходимости использования специализированной защитной экипировки.

Татьяна Лупцова, в свою очередь, призвала ребят снимать наушники и убирать гаджеты при пересечении проезжей части, а также использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

В завершение встречи гости раздали юношам и девушкам тематические памятки и ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО