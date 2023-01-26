Год педагога и наставника: в Самаре на предприятиях общественного транспорта организуют шефство над молодыми сотрудниками

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2023 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса не только педагогических работников и общественной значимости этой профессии, но и специалистов, занимающихся наставнической деятельностью. Этому уделяется повышенное внимание во всех сферах. Так, на предприятиях отрасли общественного транспорта разработаны соответствующие планы мероприятий.

В муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» уже не первый год функционирует учебный центр, предоставляющий возможности обучения, прохождения практики и трудоустройства, с обеспечением полноценного социального пакета. На предприятии, которое осуществляет автобусные перевозки по муниципальным маршрутам, также на постоянной основе действует практика наставничества. В процессе участвуют лучшие водители, которые стали победителями и лауреатами городских, областных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Они передают самое ценное – свой опыт.

Так, перевозчик «Самара Авто Газ» в качестве одного из наставников задействует водителя автобуса маршрута № 34, серебряного призера областных соревнований Виталия Сычёва. Он имеет опыт управления троллейбусом, маршруткой, такси, а с 2015 года работает на автобусах большой вместимости.

По наблюдениям наставников, работающих в «Самара Авто Газ», порядка 80% трудоустроенных водителей остаются на предприятии и трудятся долгие годы. Многие, решив однажды сменить профессию, потом снова возвращаются в автобусный парк. А некоторые принимают решение переквалифицироваться, продолжая работать в стенах родного предприятия.

Надежда Федюнина была кондуктором, потом стала бригадиром, а теперь, получив водительские права категории «D», намерена получить должность водителя автобуса.

Специалисты также отмечают, что к закрепленной машине надо относиться бережно, следить за ее внешним видом и техническим состоянием. А над совершенствованием личной профессиональной подготовки необходимо работать систематически. Команда руководителей и наставников – в помощь.

Фото: администрация Самары