Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире

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Елена Бондаренко представила программу развития Ленинского района на 2025 год.

Также Елена Бондаренко рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Ленинском районе в рамках празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Жители задали более 25 вопросов перед началом эфира через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

В ходе «прямой линии» Елена Бондаренко успела ответить дополнительно на ряд вопросов, поступивших на разные интернет-площадки. Вопросы, на которые ответ не прозвучал в эфире, будут рассмотрены персонально.

Прямой эфир в записи доступен по ссылке: https://vk.com/video494489830_456239052