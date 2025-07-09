Генпрокурор поручил проверить законность повышения тарифов на ЖКХ

129

Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал поручение о проверке правомерности повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Решение о проверке было принято из-за широкого общественного резонанса, возникшего в стране после увеличения платежей в сфере ЖКХ. Средний показатель индексации начислений по стране составляет 11,9%.

"В ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше", – говорится в сообщении.

Во время проверки будут выявляьтся случаи нарушения образования цен, пишет Смотрим.

С 1 июля на всей территории России выросли тарифы на коммунальные услуги. Их повышение представляет собой плановую ежегодную процедуру, которая проходит в соответствии с уровнем инфляции.