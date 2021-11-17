Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары

155

В Самаре в ежедневном режиме ведется мониторинг потребительских цен на продовольственные товары первой необходимости. Отметим, специалисты отслеживают стоимость хлебобулочных изделий, «борщевого набора», овощей и других категорий продуктов в сетевых и несетевых объектов торговли, а также на ярмарках, расположенных на территории города.

Мониторинг помогает выполнять важные задачи: на его основе можно проанализировать ситуацию по запасам продовольствия, отследить динамику стоимости товаров, составить представление о составе потребительской корзины горожан, и в дальнейшем разработать и принять меры, направленные на недопущение роста цен на продукты и их стабилизацию.

Ознакомиться с данными мониторинга за 16 ноября 2021 года можно по ссылке.

Фото: pixabay