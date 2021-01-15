Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 января в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:

- 97 в г. Тольятти

- 76 в г. Самара

- 12 в г. Сызрань

- 12 в г. Отрадный

- 8 в Кинельском районе

- 8 в Красноярском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Кинель

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе



244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35724 случая коронавируса.



Скончались 739 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 65 лет, две женщины 71 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 64, 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; мужчина 79 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,14, по стране - 44,17.

Коэффициент летальности в области - 2,07, в стране - 1,83.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10555, нарастающим итогом 1580950, передает пресс-служба оперштаба СО.