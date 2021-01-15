Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 января в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:
- 97 в г. Тольятти
- 76 в г. Самара
- 12 в г. Сызрань
- 12 в г. Отрадный
- 8 в Кинельском районе
- 8 в Красноярском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Кинель
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35724 случая коронавируса.
Скончались 739 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 65 лет, две женщины 71 года, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 64, 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; мужчина 79 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,14, по стране - 44,17.
Коэффициент летальности в области - 2,07, в стране - 1,83.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10555, нарастающим итогом 1580950, передает пресс-служба оперштаба СО.
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