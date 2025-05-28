Гастроэнтеролог: польза картофеля во многом зависит от способа приготовления   

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Эксперт Лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 28 мая, можно ли включать этот клубнеплод в рацион и в каком виде картофель опасен для здоровья.

«В картофеле есть пищевые волокна, белок, витамин С и витамины группы В, магний и калий. Этот клубнеплод дает длительное чувство насыщения и содержит резистентный крахмал, необходимый для питания полезных бактерий толстого кишечника. Эта форма крахмала помогает поддерживать баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта, замедляет усвоение сахара, притупляет чувство голода», — отметила эксперт.



Польза картофеля во многом зависит от способа приготовления. По словам врача, лучше всего, если клубни отваривают или запекают в мундире, а потом остужают до комнатной температуры.

«В таком виде клубнеплод сохраняет большинство полезных свойств, а калорийность блюда невысокая: 70–75 ккал на 100 г. Поэтому такое блюдо можно есть достаточно часто», — добавила она.

Калорийность картофельного пюре с молоком и маслом выше: 110–120 ккал на 100 г. Жареная картошка и фри содержат большое количество насыщенных жиров, которые повышают риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому злоупотреблять такими блюдами не следует, подчеркнула Кашух.



При этом в картофеле достаточно много углеводов. Стоит учитывать это, добавляя клубнеплод в рацион, чтобы не нарушить рекомендованный для здорового питания баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки.



Не стоит употреблять в пищу позеленевшую или проросшую картошку. В таких клубнях содержится соланин — ядовитое вещество, которое может привести к нарушению работы пищеварительной и нервной системы. Даже одна порция такой позеленевшей картошки может вызвать симптомы отравления — боль в животе, тошноту, рвоту, диарею, а в более тяжелых случаях — судороги.

Фото: pxhere.com