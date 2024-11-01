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Гастроэнтеролог назвала самые полезные гарниры

1 ноября 2024 21:28
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И предостерегла россиян от частого употребления белого шлифованного риса и картофельного пюре.

 

Диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла россиян от частого употребления белого шлифованного риса и картофеля. Об этом 31 октября эксперт заявила в беседе с «Газетой.Ru», пишут "Известия".

«<…> Как правило, оно (картофельное пюре. — Ред.) имеет довольно высокую калорийность и содержит значительно меньше полезных витаминов и минералов, чем другие варианты гарниров из овощей», — заключает врач.

Белый шлифованный рис также не несет пользы организму человека, так как обработанная крупа практически не имеет клетчатки и витаминов и повышает уровень сахара в крови.

Самыми полезными гарнирами являются овощи на пару или запеченные в духовке, так как в них находится максимальное количество витаминов и клетчатки, которые помогают пищеварению.

Еще одним вариантом питательного гарнира может быть запеченный батат, который богат бета-каротином (провитамином А), витамином С, калием и клетчаткой.

Стоит также обратить внимание на крупы. Гречка, булгур и киноа отлично сочетаются с белковыми блюдамОни содержат большое количество железа и магния, который полезен для нервной системы и кроветворения.

 

Фото:   freepik.com

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