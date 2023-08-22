Форум «Сообщество» пройдет в городе Самара

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Мероприятие Общественной палаты РФ пройдет 29-30 августа на площадке СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого», ул. Молодогвардейская, д. 222.

Тема Форума: «Гражданское общество России — основа развития». Как феномен гражданского активизма стал опорой суверенного развития страны — это главный вопрос пленарной сессии и дискуссионных площадок мероприятия в Самаре.

Программа Форума доступна по ссылке: https://vk.cc/cqgo5S. Для удобства она поделена на несколько тематических треков:

- Единство ради Победы;

- Международное сотрудничество;

- Год педагога и наставника;

- Некоммерческий сектор и благотворительность;

- Культурная политика;

- Территориальное развитие;

- Общественный контроль и др.

Участие в Форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://vk.cc/cpZlnV