Форум «Сообщество» пройдет в городе Самара

Мероприятие Общественной палаты РФ пройдет 29-30 августа на площадке СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого», ул. Молодогвардейская, д. 222.
Тема Форума: «Гражданское общество России — основа развития». Как феномен гражданского активизма стал опорой суверенного развития страны — это главный вопрос пленарной сессии и дискуссионных площадок мероприятия в Самаре.
Программа Форума доступна по ссылке: https://vk.cc/cqgo5S. Для удобства она поделена на несколько тематических треков:
- Единство ради Победы;
- Международное сотрудничество;
- Год педагога и наставника;
- Некоммерческий сектор и благотворительность;
- Культурная политика;
- Территориальное развитие;
- Общественный контроль и др.
Участие в Форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://vk.cc/cpZlnV