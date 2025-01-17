Финалисты конкурса «Это у нас семейное» из Самарской области в преддверии Всемирного дня религии поделились своими семейными традициями

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Ежегодно в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В преддверии праздника, который в этом году пройдет 19 января, участники конкурса «Это у нас семейное», которые представляют разные религии и народности, рассказали о своих национальных традициях, особенностях воспитания детей, семейных праздниках и своей культуре.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», объединив более 100 тысяч семей, проживающих в разных регионах многонациональной России. Среди участников – русские, татары, аварцы, башкиры, чуваши, калмыки, монголы, якуты и многие другие. Несмотря на то, что участники исповедуют разные религии, имеют разный уклад жизни и традиции, ключевые ценности у них одни – любовь к семье, детям, толерантность к другим, взаимовыручка и помощь нуждающимся.

Для большинства семей вера – это образ жизни, поэтому многие из них занимаются волонтерством в религиозных организациях, оказывают помощь нуждающимся.

Финалисты конкурса «Это у нас семейное» Фофановы живут в Осиновке Самарской области, их жизненный уклад во многом определяет сан главы семейства. Отец Павел – православный священник, он служит в храме во имя Иоанна Предтечи. Батюшка уверен, что важно не только соблюдать религиозные обряды, но и наделять любое событие духовным смыслом. Тогда жизнь человека будет наполненной, а основой ее станет любовь – к семье, Богу и Родине.

У отца Павла и матушки Ольги восемь детей – четыре мальчика и четыре девочки.

«Наши с матушкой дети сызмальства приучаются к труду и молитве, воспитываем их согласно слову Божию. Моя семья православная, и мы должны быть нравственным ориентиром для прихожан. Все наши дети разные, вместе мы молимся, честно работаем, у детей свои обязанности, на службе кто-то звонит в колокола, кто-то поет, кто-то поит чаем паломников. Дома дочки помогают матушке, сыновья – мне в столярной мастерской и на рыбалке», – рассказал священник.

В семье есть своя трогательная традиция. Уже 18 лет отец Павел приглашает свою жену 30 апреля – в день венчания – на берег Волги, чтобы полюбоваться краснокнижными желтыми тюльпанами. В последние годы супруги берут с собой детей, чтобы те видели на примере родителей, как важны любовь и взаимоуважение в браке.

Многодетная семья победителей конкурса «Это у нас семейное» Дампиловых, Холодовых из Новосибирска исповедует буддизм, по мужской линии в семье даже передавались религиозные реликвии, в том числе книга «Драгоценные четки», разъясняющая суть учения Будды и считавшаяся утерянной. Мама Евгения говорит, что для них большая честь быть частью великого народа с уникальной культурой, который пронес через века традиционные ценности.

«Буддизм больше философия, чем религия, поэтому строгих правил нет, больше рекомендации. Так, есть буддистская мудрость: «Живя сегодняшний день, ты строишь завтрашний», и мы стараемся ей соответствовать – делать добро, помогать тем, кому это необходимо», – рассказала мама Евгения.

Супруги подчеркивают, что для бурятов очень важным остается поддерживать связь с родными и знать своих предков до седьмого колена. Это позволяет человеку ощущать себя продолжением рода, не допустить родственных браков и воспитывает чувство ответственности. Одна из главных традиций семьи – раз в год ездить на свою Родину в Бурятию.

«Обязательно посещаем бабушек в деревнях, собираемся всеми родственниками и общаемся. Стараемся побывать на Байкале, на природных источниках, посетить другие интересные места, показать детям малую родину во всем ее многообразии», – добавила мама Евгения.

Финалисты Газизовы, Радиковы, Шамсуллины из Набережных Челнов – этнические татары, исповедующие ислам. Они придерживаются национальных и религиозных традиций, постятся в Рамадан, шумно и весело отмечают праздники – Ураза-байрам и Курбан-байрам: в Татарстане это выходные дни.

«В исламе есть неизменные нравственные положения – это уважение старших, помощь людям, почитание родителей. На конкурсе «Это у нас семейное» мы убедились, что этих ценностей придерживаются все российские семьи, независимо от того, какую веру исповедуют», – рассказала мама Ильмира.

Для семьи рождение и воспитание детей – важнейший приоритет.

«Только в доме, где выросли воспитанные дети, будут царить радость и покой. Конечно, у нас есть разница в воспитании мальчиков и девочек. И если девочек воспитывают быть смиренными, мальчиков учат быть стойкими и мужественными, не проявлять жалость к себе. Во всяком случае я своих ребят так воспитывала, и сейчас сын защищает Родину», – добавила Ильмира.

Мама с нетерпением ждет своего героя домой, мечтая, чтобы он нашел свою любовь и женился.

«Молодежь у нас ищет себе пару точно так же, как и везде – знакомятся, влюбляются, женятся, а любовь, как известно, не знает национальности. Кстати, наша бабушка всегда шутила: неважно, какой национальности жених, главное, чтобы татарин был хороший», – подытожила мама.

Финалисты конкурса «Это у нас семейное» Адисовы – мусульмане из Дагестана. Как рассказала мама Софият, в Республике живет много народов, у каждого есть свои обычаи и традиции, но есть общие ценности – любовь к малой и большой Родине, уважение к старшим, милосердие к младшим, помощь друг другу, толерантное отношение к представителям других конфессий. Пятерых детей супруги Адисовы воспитывают в соответствии с мусульманскими и общечеловеческими ценностями.

«Мы мусульмане, поэтому совершаем пятикратную молитву в течение дня, соблюдаем пост в месяц Рамадан, выплачиваем закят, совершаем при возможности паломничества в Мекку и Медину, отмечаем религиозные праздники», – рассказала мама Софият.

Папа Абдулгалим придерживается традиционных взглядов на процесс воспитания детей.

«Всевышний создал мужчин и женщин непохожими друг на друга, и у каждого есть свое место в этой жизни. Мы должны сохранять институт полноценной семьи, воспитывать мальчиков физически развитыми, работящими, готовыми прийти на помощь, быть ответственными за свои поступки, готовыми к тому, чтобы стать главой семьи, а девочек – скромными, хозяйственными, трудолюбивыми», – отметил папа.

Супруги подчеркивают: все религии едины в одном, главное в семье – это взаимопонимание и уважение, почитание старших, воспитание детей в любви и в соответствии с морально-этическими нормами, а также любовь к своей Родине, культуре и традициям. На конкурсе «Это у нас семейное» Адисовы убедились, что семьи многонациональной России объединяют общечеловеческие ценности.

Участники конкурса, оленеводы Стручковы ведут кочевой образ жизни. На Крайнем Севере осталось не так много кочевых семей, но все они трепетно оберегают свою культуру и традиции, передавая их будущим поколениям. Семья из Томпонского улуса Якутии – эвены, потомственные оленеводы.

«У нас четверо детей, у тех, кто, кочует обычно по 3-5, но бывает и больше. В принципе воспитываем в равноправии: учим мальчиков пасти оленей, охотиться, рыбачить, колоть дрова, но девочки тоже все это умеют. Учатся дети на нашем примере», – рассказала мама Варвара, четырехкратная чемпионка мира по метанию аркана.

Супруги признают, что образование в кочевых условиях – непростая задача.

«Летом кочуем через каждые четыре-пять дней, осенью – примерно каждую неделю. На зимовке стоим где-то полмесяца. Это наша жизнь, и мы хотим сохранить наш родной язык и эвенскую культуру, беречь нашу северную природу», – поделился Дмитрий.

Дмитрий и Варвара не настаивают, чтобы все дети стали оленеводами, старший уже выучился в горно-геологическом техникуме в Хандыге, а сейчас защищает Родину. Их главная задача как родителей – обеспечить детям счастливое будущее, а свой путь они выберут сами.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса стали обладателями путевок на семейные путешествия по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»