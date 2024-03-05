«Это у нас семейное»: команда Глушковых из Сергиевского района вы вышла в полуфинал конкурса

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Уроженец Сергиевского района Самарской области Сергей Глушков всегда занимался спортом. Благодаря своим родителям и учителю физкультуры - Сергею Михайловичу Брилькову, он стал участвовать в школьных соревнованиях. После службы в армии стал целенаправленно заниматься легкой атлетикой и лыжным спортом, и именно в этих видах спорта ему удалось и удается достигать отличных результатов. В родном Сергиевском районе Сергей всегда участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему и летнему полиатлону.



Несколько лет назад Сергей узнал о комплексе ГТО, который внедряется в нашей стране в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Выполнил нормативы на золотой знак отличия, приехал на региональный фестиваль ГТО, успешно прошел отборочный этап и попал в сборную Самарской области на всероссийский фестиваль сильнейших – «Игры ГТО». В составе команды стал бронзовым призером соревнований. Спустя год Сергей – снова сильнейший ГТО-шник Самарской области в своей возрастной ступени и снова член сборной области на «Играх ГТО».



Чтобы двигаться в ГТО дальше, в 2023 году Сергей решил привлечь ко всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу свою семью. В областном семейном фестивале, который проводится под эгидой проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», участвовали его мама Татьяна Николаевна, жена Ольга и дочь Милана. Команда Глушковых заняла первое место в общем зачете с учетом результатов всех четверых членов семьи и заслужила право участвовать во всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Целое лето упорной подготовки – и успешное выступление в Санкт-Петербурге. В общем зачете Глушковы стали 13-ми, а сам Сергей занял 1-е место среди пап.



Не остались забытыми и другие виды спорта. Осенью 2023-го Сергей Глушков стал победителем многоборья на всероссийском марафоне «Земля спорта», который проходил при поддержке Минсельхоза России. А зимой 2024-го Сергей участвовал в московском лыжном марафоне и московской «Лыжне России», где завоевал 2-е место на дистанции 10 километров, обойдя многих столичных спортсменов.



Семья Глушковых не только спортивная, но и творческая. Увидев в соцсетях информацию о проведении всероссийского конкурса «Это у нас семейное», супруги Глушковы, заручившись поддержкой старших детей Ярослава и Милены и бабушек Татьяны Николаевны и Валентины Геннадьевны, зарегистрировали команду. Глушковым предстояло показать свои достижения в таких категориях, как «Знания», «Творчество», «Добро», «Семья», «Служение Отечеству» и «Спорт». В течение всей осени они отбирали и отправляли организаторам фото и сканы своих многочисленных дипломов, сертификатов, волонтерских книжек, удостоверений ГТО и благодарственных писем. Далее начался второй тур дистанционного этапа – задания. Каждую неделю организаторы присылали по одному заданию из обширного и разнообразного списка, которое нужно было выполнить, а также снять подтверждающее видео. В третьем туре конкурсанты отвечали на вопросы викторины, посвященной истории, культуре и географии нашей страны.



Упорный труд команды Глушковых был вознагражден выходом в полуфинал конкурса. Он пройдет в восьми знаковых городах федеральных округов России. Наших земляков ожидает поездка в Санкт-Петербург, где в течение трех дней – с 8 по 10 марта – им предстоит встреча с коллегами и выполнение новых заданий. Желаем успехов!

Фото: минспорта СО