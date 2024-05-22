«Это у нас семейное»: 38 семей из Самарской области примут участие в окружном полуфинале конкурса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда провели с кадетами деловую игру.
Тольяттинские кадеты познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика»
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
23 мая в Самарской области без осадков, до +18°С
Полицейский и его помощники проводили беседы с родителями и призывали соблюдать требования Правил дорожного движения, напоминали о том, что в летний период нужно быть на чеку и усилить контроль за своими чадами.
В Волжском районе организовали профилактический рейд в местах массового прибывания взрослых и детей
Во время беременности потребность в йоде возрастает на 30-50%.
Самарский врач-репродуктолог: «Важно проходить обследование щитовидной железы до беременности»
Для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На нём выступили победители отборочных зональных этапов.
В Самарской области пошел гала-концерт фестиваля-конкурса «Творчество. Успех. Радость!»
В этом году благодаря диспансеризации у жителей Самарской области впервые выявлены 1823 случая сахарного диабета.
Диспансеризация: самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии
Теперь жители и гости Самарской области смогут оперативно добраться по воде не только до Ширяево, но и отправиться в Винновку.
Новое расписание скоростных пассажирских судов «Валдай 45-Р»
За неиспользование участка будут штрафовать, признаки неосвоения установит правительство, говорится в документе.
Садоводов и огородников предложили штрафовать, если они за 3 года не освоят участки
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
-0.24
EUR 98.3
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Это у нас семейное»: 38 семей из Самарской области примут участие в окружном полуфинале конкурса

22 мая 2024 15:32
104
В нем примут участие около 370 семейных команд из всех регионов ПФО.

С 30 мая по 2 июня в Год семьи в Уфе пройдет завершающий окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для семей Приволжского федерального округа. В нем примут участие около 370 семейных команд из всех регионов ПФО.

Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут около 370 российских семей из 14 регионов: Республик Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Татарстан, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края. В заявочной кампании конкурса со всего Поволжья приняли участие 127 313 человек из 21 811 семейных команд. Самарская область по итогам заявочной кампании вошла в десятку регионов-лидеров по количеству участников, 2,6% от всех участников – представители из нашего региона.

Напомним, инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей поддержал на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» Глава государства анонсировал старт конкурса «Это у нас семейное».

Всемерная поддержка семей, материнства и детства, сохранение незыблемых семейных ценностей – безусловные приоритеты работы областного правительства.  «У нас действует целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, по поручению Президента Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», уже более полутора десятилетий проводится праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество». И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых из Самары о проведении конкурса «Это у нас семейное», поддержанного Главой государства и ставшего проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В заявочной кампании конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Официальное открытие окружного полуфинала для семей Приволжского федерального округа состоится 30 мая. Оценочные этапы для семейных команд пройдут 31 мая и 1 июня. Им предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

2 июня будут объявлены фамилии семей победителей. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». В окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
206
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
338
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
512
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
2458
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
560
Весь список