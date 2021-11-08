Эксперты обсудили актуальность новой электронной услуги, доступной самарцам

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Новая система предоставления услуг в электронном виде, доступная жителям Самары, обсуждалась в ходе семинара и круглого стола в рамках обмена опытом внедрения информационных технологий в архивном деле. Практический опыт эксплуатации этого функционала вызвал большой интерес у коллег из Архивного отдела Администрации городского округа Уфа Республики Башкортостан.

В ходе семинара специалисты затронули вопросы оптимизации процессов информационного взаимодействия с РПГУ в рамках организации единого техпроцесса «Предоставление муниципальной услуги». Конструктивный диалог по обмену опытом в сфере организации архивного дела и оказания муниципальных услуг с применением автоматизированных систем был интересен обеим сторонам и позволил участникам дискуссии познакомиться с новейшими разработками коллег и транслировать собственные методики.

С 2021 года жители Самары могут воспользоваться новой услугой в электронном виде: получить сведения из архивного отдела Администрации городского округа Самара с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Например, в дистанционном формате можно оформить справки о стаже работы, заработной плате, об отпуске по уходу за ребенком, о награждении, а также копию архивного документа. Эта услуга позволяет получить нужные сведения, не выходя их дома, в удобное время.

Кроме того, гражданин должен самостоятельно выбрать, какой из трёх вариантов получения ответа для него будет наиболее предпочтительным: документ можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуг, заказным письмом Почтой России, либо забрать готовые документы лично в архивном отделе.

Фото: администрация Самары