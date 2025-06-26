Эксперт Роскачества предупредила о местах скопления бактерий на кухне

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Эксперт Роскачества Екатерина Хрипко рассказала, что разделочные доски и ручка холодильника — одни из самых опасных мест на кухне, поскольку на них скапливается множество вредоносных бактерий, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 26 июня, специалист отметила, что опасность представляют разделочные доски из-под мяса и рыбы. Кроме того, следует чаще мыть дренажные отверстия в раковине, поскольку в них скапливаются остатки еды.

«Также стоит обратить внимание на такие поверхности, как ручка холодильника, и другие места, которые, как правило, не принято мыть, но при этом их постоянно касаются и после этого могут брать продукты», — пояснила специалист.

Фото: pxhere.com