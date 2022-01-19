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Эксперт назвал причины «зависания» смартфонов

19 января 2022 23:39
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Эксперт посоветовал перезагрузить устройство, если смартфон сильно «тормозит» или его камера показывает черный экран.

Постоянные «зависания» смартфона чаще всего происходят из-за сбоя в работе операционной системы. Об этом в среду, 19 января, заявил редактор направления «Гаджеты» «Ситилинк журнала» Павел Сумцов «Газете.Ru», передают "Известия".

Эксперт посоветовал перезагрузить устройство, если смартфон сильно «тормозит» или его камера показывает черный экран.

«Если это не помогло, сделайте резервную копию, сбросьте смартфон до заводских настроек и обновите версию операционной системы. Получится «чистый» смартфон с последней версией системы. А данные восстановите с помощью копии», — пояснил Сумцов.

По словам эксперта, есть и другие причины зависания гаджета. Например, смартфон может замерзнуть, в таком случае его дисплей будет плохо реагировать на касания, а само устройство может самопроизвольно выключаться.

«Выход один — держать смартфон в теплом кармане и доставать на мороз на небольшое время. При жаркой погоде или во время зарядки он может перегреваться и понижать производительность», — рассказал Сумцов.

По его словам, замедление работы смартфона может зависеть от естественного износа его компонентов. Так, со временем его батарея теряет в емкости и начинает отдавать меньше питания. Это также может быть одной из причин, по которым смартфон хуже держит заряд и понижает производительность.

 

Фото:   pixabay

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