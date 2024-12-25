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«Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс

25 декабря 2024 13:43
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«Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс
Также партия и ЦБСТ реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей.
 

У военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО. Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений Армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Мы сделали «военный маркетплейс» совместно с банком ПСБ, в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и «положить в корзину» необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо - как для конструктора, чтобы собрать аппарат.

Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства Обороны встроена в этот процесс», - сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок. Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр «гибкого» производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

«Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи», — сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

На XXII съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе дроны «Скворец», FPV-дрон «Овод», камикадзе самолетного типа «Привет-82МК2», система противодействия FPV-дронам «Титан», система дальней связи «Тень», бесколлекторные электродвигатели «Уфимец», ПАК «Грань», средство перехвата видеосигнала «Зеркальце», ПАК «Площадь», система мониторинга и пеленгации средств связи «Калинка», лазерный излучатель «Слепыш».

Отметим, что год назад в Самарской области запустили первый этап производства беспилотных авиационных систем на территории Особой экономической зоны «Тольятти». Первая очередь завода уже производит агродроны модели «Гектор С-80». Также на сборке уже находятся БАС для мониторинга и доставки грузов. Кластер БАС в Самарской области подразумевает полный цикл: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание. К производству привлекли резидентов технопарка «Жигулевская долина».

Кроме того, в 17 школах губернии организуют специальные классы, обучающие по программам  разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Также в одном из самарских техникумов работает  центр практической подготовки. Обучение  пройдут более 1,2 тысяч человек.

Теги: Единая Россия

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