Дворник-романтик из Томска процитировал "Битлз" и покорил наши сердечки. Видео

Интервью со случайным прохожим обернулось настоящей журналистской удачей для нашей коллеги из Томска, передает Лайф. Сотрудница местной телекомпании ТВ-2 подошла к дворнику, убирающему мусор на Ново-Соборной площади, и предложила ему поучаствовать в опросе ко Дню святого Валентина. Девушка задала респонденту философский вопрос: "Нуждается ли любовь в материальных доказательствах?"

"Can't buy me love, everybody tells me so" — "Битлз" пели. Любовь не купишь", — неожиданно заявил в ответ дворник по имени Виталий.

Мужчина заявил, что, несмотря на солидный возраст — 70 лет, он собирается отпраздновать День всех влюблённых за чтением книги "Путь Дзен" Алана Уотса — одного из крупнейших в мире исследователей восточных религий. На прощание он обменялся с корреспонденткой парой фраз на французском языке и удалился вниз по аллее вместе с мусорным контейнером, оставив съёмочную группу в недоумении и восторге.

Видео: ТВ-2

Фото: скриншот видео