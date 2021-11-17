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Двое серебряных призеров Олимпиады в Токио братья-близнецы Бородачевы из Самары пошли в армию

17 ноября 2021 16:06
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Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара. 

Братьев-близнецов Кирилла и Антона Бородачёвых из Самары призвали в армию. Серебряные призёры Олимпийских игр в Токио-2020 сами изъявили желание служить по призыву. Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара. 

Братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачёвы являются Заслуженными мастерами спорта России, награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени и медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества». Последнюю награду братья получили лично из рук Министра обороны РФ, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу после Олимпиады в Токио, где они завоевали серебряные медали по фехтованию на рапирах. 

Братья начали заниматься фехтованием на рапирах с семи лет, вошли в состав сборной России и в 21 год в командном первенстве стали обладателями серебряных наград Олимпийских игр в Токио, одержав победу в полуфинале над лидерами мирового рейтинга - сборной команды США, но уступив в решающем поединке французским рапиристам. 

Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях.

Также вместе с братьями со сборного пункта Самарской области отправились к месту прохождения службы в спортроту ЦСКА/Самара были направлены 23 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Все они представляют 20 олимпийских видов спорта и являются членами сборной России, передает пресс-служба ЦВО.

 

Фото:    пресс-служба ЦВО

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