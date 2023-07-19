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До старта Молодёжного форума ПФО «iВолга» осталось два дня

19 июля 2023 15:29
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Форум пройдёт в одиннадцатый раз в Самарской области.

Уже в эту пятницу, 21 июля, Фестивальная поляна встретит 2 000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга» из разных регионов страны.

Форум пройдёт в одиннадцатый раз в Самарской области. Его участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, среди них и школьники от 14 до 17 лет (в рамках специального формата «Поколение Первых»), а также «серебряные» волонтёры.

Отметим, Молодёжный форум «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор форума – Правительство Самарской области. Поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для самореализации – одно из приоритетных направлений в работе Правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова.

Для участников подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа: арт-площадки, кино под открытым небом, выступления приглашённых артистов и многое другое.

В целях обеспечения безопасности вход на Фестивальную поляну будет организован через контрольно-пропускные пункты. Для свободного посещения и отдыха туристов Мастрюковская поляна будет закрыта до 3 августа 2023 года.

Напомним, что до 20:00 3 августа 2023 года также ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   администрация Самары

 

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