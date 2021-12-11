Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор штата не исключил, что число жертв может возрасти до 100.
В результате торнадо в штате Кентукки погибли 70 человек
"Нет ничего дороже человеческой жизни".
Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибшего на футбольном матче
Оркестр под управлением Финберга приобрел популярность в республике и за рубежом благодаря "Славянскому базару" в Витебске.
Умер известный дирижер Михаил Финберг
И встретился с игроками юношеской и женской команд, которые в этом году показали высокие спортивные результаты.
Дмитрий Азаров передал в распоряжение Академии "Крыльев Советов" два новых автобуса
Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи.
Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином» на стадионе «Солидарность Арена»
Голы Сергеева и Пиняева принесли победу "Крыльям" в последнем матче года.
"Крылья Советов" сыграли на "Солидарность Самара Арене" с казанским "Рубином" - 2:0
В Самаре поезд насмерть сбил пожилую пару
В Самаре поезд насмерть сбил пожилую пару
34 из 43 случаев заболевания выявили у прошедших вакцинацию, 14 человек из них также получили бустерную дозу препарата.
Большинство заболевших в США омикрон-штаммом коронавируса прошли вакцинацию от инфекции
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибшего на футбольном матче

11 декабря 2021 21:01
132
"Нет ничего дороже человеческой жизни".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибшего на футбольном матче. Болельщик скончался во время игры "Крыльев Советов" и "Рубина".

Фанату стало плохо прямо на трибуне. Дежурная бригада медиков немедленно начала оказывать помощь самарцу, однако его спасти не удалось. У 50-летнего мужчины остановилось сердце. 

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибшего:

"Нет ничего дороже человеческой жизни. Искренне соболезную родным и близким болельщика, который скончался после матча. К сожалению, узнал о произошедшем только когда покинул стадион. Обязательно внимательно разберем эту ситуацию. По информации, которой я располагаю, медики буквально в считанные минуты приступили к работе и провели все необходимые действия. Но увы, мы знаем, что иногда в кризисных состояниях даже своевременно оказанная помощь не дает эффекта".

 

 Фото: Правительство Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
321
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
1109
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
10 декабря 2021  19:04
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
744
10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.
10 декабря 2021  18:04
Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области
766
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
559
Весь список