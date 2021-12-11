Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибшего на футбольном матче

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибшего на футбольном матче. Болельщик скончался во время игры "Крыльев Советов" и "Рубина".

Фанату стало плохо прямо на трибуне. Дежурная бригада медиков немедленно начала оказывать помощь самарцу, однако его спасти не удалось. У 50-летнего мужчины остановилось сердце.

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибшего:

"Нет ничего дороже человеческой жизни. Искренне соболезную родным и близким болельщика, который скончался после матча. К сожалению, узнал о произошедшем только когда покинул стадион. Обязательно внимательно разберем эту ситуацию. По информации, которой я располагаю, медики буквально в считанные минуты приступили к работе и провели все необходимые действия. Но увы, мы знаем, что иногда в кризисных состояниях даже своевременно оказанная помощь не дает эффекта".

Фото: Правительство Самарской области