Дмитрий Азаров поручил областному минздраву разобраться с наценками на лекарства

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В понедельник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нем приняли руководители министерств, представители контрольно-надзорных органов, главы муниципалитетов и общественных объединений региона.

Одна из наиболее важных тем обсуждения – цены на лекарства. Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил, что за прошлую неделю стоимость препаратов, входящих в группу жизненно необходимых и важнейших, увеличилась на 2,6%, а всего с февраля – на 26,4%. По ряду препаратов, не относящихся к группе жизненно важных, подорожание за месяц было еще более существенным.

«Нормативы наценки позволяют аптекам самим регулировать цены в установленных пределах», – отметил министр.

«Зачем нам такие нормативы, которые позволяют расти ценам, особенно на жизненно необходимые и важные лекарства? Это неверные нормативы, если за месяц стоимость может вырасти на четверть, – отреагировал Дмитрий Азаров. – У нас производители могут менять цену только раз в год, и они их держат, а аптечные сети наживаются на людях. Принимайте меры».

«На прошлой неделе мы проводили совещание с представителями аптечных сетей и департаментом ценового и тарифного регулирования, где были даны соответствующие рекомендации по пересмотру цен и их снижению до минимальных показателей», – дополнил министр.

Губернатор раскритиковал работу областного минздрава, отметив недостаточное внимание к этому вопросу, и поручил Армену Беняну в кратчайшие сроки отрегулировать ситуацию совместно с уполномоченными органами власти.

Отдельно отметим, что по ряду лекарственных препаратов цены начали возвращаться к прежним показателям. Ажиотажного спроса уже не отмечается.

Фото: департамент информационной политики СО