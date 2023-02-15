Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

110

Дорогие земляки!

Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, приуроченный к дате вывода советских войск из Афганистана.

Учрежденный в 2010 году Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», этот день объединил всех, кто в разное время защищал интересы нашего государства вдали от своего родного дома и кто до конца остался верен Присяге.

Сегодня в ходе специальной военной операции решается судьба нашей страны и нового, более справедливого мира. Наши воины вновь, как их деды и прадеды, сражаются с фашизмом за своих родных и близких, за нас с вами, за нашу Отчизну.

Мы гордимся тем, что они достойно проявляют себя на переднем крае борьбы с врагом, и твердо знаем, что с такими защитниками Отечества мы обязательно победим.

Наш долг – всеми силами и средствами помогать армии, укреплять тыл, поддерживать высокий боевой дух наших бойцов. И конечно — направлять свои усилия на социальную поддержку участников СВО, ветеранов Великой Отечественной, локальных войн и конфликтов, оказывать всю необходимую помощь их родным и близким, заботиться о семьях погибших.

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто стоит на защите прав и интересов участников боевых действий и членов их семей, занимается увековечением памяти павших, патриотическим воспитанием молодежи.

От всей души желаю ветеранам военной службы и тем, кто сегодня в строю, всем жителям Самарской области здоровья, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров