Для самарцев пройдет лекция на тему «Медленная жизнь в быстром современном мире»

115

26 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая просветительская встреча со специалистами клиники психотерапии «Про тебя». Жителей города ожидает лекция на тему «Медленная жизнь в быстром современном мире», посвящённая тому, как можно осознанно проживать каждый день.

Жизнь без спешки сегодня многим кажется недоступной роскошью: большинству людей приходится одновременно уделять время работе, семье, домашним обязанностям, хобби, заботе о здоровье и многим другим важным вещам, которые нельзя игнорировать. Есть и те, кто специально пытается заполнить каждую минуту своего существования тем или иным видом деятельности, цепляясь за ощущение насыщенности жизни, которое может превращаться в предмет личного культа.

В качестве альтернативы этой одержимости психологи предлагают концепцию «медленной жизни», наполненной осознанностью, которая поможет обрести душевный покой. Для того, чтобы начать ценить спокойные моменты и красоту окружающего мира, вовсе не обязательно бросать работу, уезжать в отдаленную деревню и радикально менять устоявшийся уклад. Существуют испытанные практики, которые позволяют человеку «замедляться» даже посреди рутинной суеты и получать от жизни больше радости и удовлетворения. Именно об этих методиках и расскажут специальные гости областной научной библиотеки – когнитивно-поведенческий и ACT-психолог Екатерина Евсигнеева и клинический психолог, КПТ-психолог, член АКПП, магистр психологии Александр Карасев. Специалисты также поведают о том, что представляет собой практика осознанности и как следование ей может изменить повседневную жизнь.

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». Анонсы новых событий проекта можно будет увидеть в сообществе С амарской областной научной библиотеки «ВКонтакте» . Подписывайтесь и следите за новостями!

26 июня в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+