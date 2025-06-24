Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу
Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу
Выпускники самарского вуза ФСИН встретились с Президентом России в Кремле
Выпускники самарского вуза ФСИН встретились с Президентом России в Кремле
В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль
В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев уходит
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев уходит
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
В Самарской области днем 24 июня объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области днем 24 июня объявили опасность атаки БПЛА
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для самарцев пройдет лекция на тему «Медленная жизнь в быстром современном мире»

24 июня 2025 10:52
115
Для самарцев пройдет лекция на тему «Медленная жизнь в быстром современном мире»

26 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая просветительская встреча со специалистами клиники психотерапии «Про тебя». Жителей города ожидает лекция на тему «Медленная жизнь в быстром современном мире», посвящённая тому, как можно осознанно проживать каждый день.

Жизнь без спешки сегодня многим кажется недоступной роскошью: большинству людей приходится одновременно уделять время работе, семье, домашним обязанностям, хобби, заботе о здоровье и многим другим важным вещам, которые нельзя игнорировать. Есть и те, кто специально пытается заполнить каждую минуту своего существования тем или иным видом деятельности, цепляясь за ощущение насыщенности жизни, которое может превращаться в предмет личного культа.

В качестве альтернативы этой одержимости психологи предлагают концепцию «медленной жизни», наполненной осознанностью, которая поможет обрести душевный покой. Для того, чтобы начать ценить спокойные моменты и красоту окружающего мира, вовсе не обязательно бросать работу, уезжать в отдаленную деревню и радикально менять устоявшийся уклад. Существуют испытанные практики, которые позволяют человеку «замедляться» даже посреди рутинной суеты и получать от жизни больше радости и удовлетворения. Именно об этих методиках и расскажут специальные гости областной научной библиотеки – когнитивно-поведенческий и ACT-психолог Екатерина Евсигнеева и клинический психолог, КПТ-психолог, член АКПП, магистр психологии Александр Карасев. Специалисты также поведают о том, что представляет собой практика осознанности и как следование ей может изменить повседневную жизнь.

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». Анонсы новых событий проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

26 июня в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
79
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
113
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
471
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
316
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
412
Весь список